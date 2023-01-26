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Ружа (Чистякова) Александра Михайловна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Ружа (Чистякова) Александра Михайловна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
18.10.1925
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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