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Рошаль (Шмуц) Элька Лейбовна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Рошаль (Шмуц) Элька Лейбовна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
26.05.1924
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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