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Ростовцева (Шульжинская) Людмила Владимировна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Ростовцева (Шульжинская) Людмила Владимировна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
25.06.1930
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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