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Портных Нина Всеволодовна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Портных Нина Всеволодовна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1924
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
09.11.1924
18.02.2022
Усть-Ижора, Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
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