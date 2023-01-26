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Погорелова (Цыгельская) Валентина Васильевна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Погорелова (Цыгельская) Валентина Васильевна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1925
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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