Поваркова Антонина Анатольевна (Андреевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоваркова Антонина Анатольевна (Андреевна)

Поваркова Антонина Анатольевна (Андреевна)

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Поваркова Антонина Анатольевна (Андреевна)
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.