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Плохова Татьяна Александровна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Плохова Татьяна Александровна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
26.02.1931
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
26.02.1931
18.06.2021
Заднее, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

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