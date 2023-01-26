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Писарчук Виктор Тилярьевич (Гилярьевич)

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Писарчук Виктор Тилярьевич (Гилярьевич)
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1927
Дата смерти
?.12.1941
География
Ленинград

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