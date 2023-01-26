Пирогова (Яковлева) Элеонора Александровна (Леонидовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова (Яковлева) Элеонора Александровна (Леонидовна)

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Пирогова (Яковлева) Элеонора Александровна (Леонидовна)
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
22.08.1929
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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