Пиошенская (Пиотенская) Елизавета Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиошенская (Пиотенская) Елизавета Моисеевна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Пиошенская (Пиотенская) Елизавета Моисеевна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1880
Дата смерти
1944
География
Ленинград

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