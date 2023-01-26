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Огурочкина Авдотья (евдокия) Яковлевна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Огурочкина Авдотья (евдокия) Яковлевна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1867
Дата смерти
?.12.1941
География
Ленинград

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