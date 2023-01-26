Огинец Фаня Мееровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгинец Фаня Мееровна

Огинец Фаня Мееровна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Огинец Фаня Мееровна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
07.10.1925
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.