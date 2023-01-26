Монахов Сергей Юрьевич (Николаевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМонахов Сергей Юрьевич (Николаевич)

Монахов Сергей Юрьевич (Николаевич)

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Монахов Сергей Юрьевич (Николаевич)
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1901
Дата смерти
?.12.1941
География
Ленинград

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.