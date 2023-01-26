Мозань (Мозаев) Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМозань (Мозаев) Виктор Григорьевич

Мозань (Мозаев) Виктор Григорьевич

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Мозань (Мозаев) Виктор Григорьевич
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1898
Дата смерти
1941
География
Ленинград

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.