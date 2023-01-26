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Мишин Василий Васильевич

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Мишин Василий Васильевич
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1902
Дата смерти
?.02.1942
География
Ленинград

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1902
?.12.1941
Тамбовская область, Мучкапский район п. Мучкап ул. Найденова дом 20/1

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