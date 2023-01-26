Мишенков Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишенков Иван Александрович

Мишенков Иван Александрович

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Мишенков Иван Александрович
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1879
Неизвестно
1879 ст.
1943

Мы используем куки для улучшения работы сайта.