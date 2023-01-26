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Максимова (Федорова) Александра Ивановна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Максимова (Федорова) Александра Ивановна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1920
Дата смерти
?.01.1944
География
Ленинград

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