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Максимов Михаил Алексеевич

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Максимов Михаил Алексеевич
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
30.10.1928
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
30.10.1928
21.08.2002
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство

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