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Курмель (Соловская) Руфина Ивановна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Курмель (Соловская) Руфина Ивановна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
01.05.1921
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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