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Курбангулеева Нефися Абдуловна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Курбангулеева Нефися Абдуловна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1941
Дата смерти
?.01.1942
География
Ленинград

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