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Коршаков Владимир Андреевич (Сергеевич)

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Коршаков Владимир Андреевич (Сергеевич)
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1916
Дата смерти
03.09.1942
География
Ленинград

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