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Корпусов Мих. Семенович

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Корпусов Мих. Семенович
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1901
Дата смерти
16.09.1941
География
Ленинград

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