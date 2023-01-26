Короткий Иван Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКороткий Иван Терентьевич

Короткий Иван Терентьевич

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Короткий Иван Терентьевич
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1911
Дата смерти
02.02.1944
География
Ленинград

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.