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Коротаев Василий Сем.

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Коротаев Василий Сем.
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1894
Дата смерти
08.06.1943
География
Ленинград

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