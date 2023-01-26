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Король Имаудал Иванович (Рувимович)

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Король Имаудал Иванович (Рувимович)
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1896
Дата смерти
11.03.1944
География
Ленинград

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