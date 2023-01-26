Королёва (Заболотина) Римма Павловна (Николаевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёва (Заболотина) Римма Павловна (Николаевна)

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Королёва (Заболотина) Римма Павловна (Николаевна)
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
26.03.1934
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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