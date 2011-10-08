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Козлов Борис Николаевич

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Козлов Борис Николаевич
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
16.07.1927
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
16.07.1927
08.10.2011
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