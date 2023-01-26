Коваленкова (Коваленко) Ефросинья Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленкова (Коваленко) Ефросинья Харитоновна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Коваленкова (Коваленко) Ефросинья Харитоновна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1881
Дата смерти
?.04.1942
География
Ленинград

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