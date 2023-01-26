Кинанен (Кузнецова) Зинаида Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кинанен (Кузнецова) Зинаида Ильинична

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Кинанен (Кузнецова) Зинаида Ильинична
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
08.10.1915
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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