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Кильчанов Иван Харитонович

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Кильчанов Иван Харитонович
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1942
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около ?.02.1942
Около 08.02.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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