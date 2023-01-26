Кизерицкий Реневерд (Реневерт) Гартмутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизерицкий Реневерд (Реневерт) Гартмутович

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Кизерицкий Реневерд (Реневерт) Гартмутович
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1875
Дата смерти
28.04.1942
География
Ленинград

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