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Керн Владимир Эмильевич

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Керн Владимир Эмильевич
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1928
Дата смерти
1942
География
Ленинград

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