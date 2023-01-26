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Кекина Мария Кеноновна (Кононовна)

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Кекина Мария Кеноновна (Кононовна)
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
19.08.1907
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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