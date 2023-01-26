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Кветный Евгений Беркович (Борисович)

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Кветный Евгений Беркович (Борисович)
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1929
Дата смерти
?.10.1941
География
Ленинград

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