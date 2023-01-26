Кац (Татарникова) Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКац (Татарникова) Лидия Дмитриевна

Кац (Татарникова) Лидия Дмитриевна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Кац (Татарникова) Лидия Дмитриевна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
13.07.1938
Дата смерти
20.12.2008
География
Ленинград

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.