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Касторский Владимир (Виктор) Николаевич

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Касторский Владимир (Виктор) Николаевич
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1891
Дата смерти
?.12.1941
География
Ленинград

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