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Кассо Валентин Августович

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Кассо Валентин Августович
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1941
Дата смерти
?.10.1941
География
Ленинград

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