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Иванова (Петренко) Елена Николаевна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Иванова (Петренко) Елена Николаевна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
14.02.1911
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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