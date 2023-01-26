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Иванова (Мартынович) Ядвига Николаевна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Иванова (Мартынович) Ядвига Николаевна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
17.05.1932
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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