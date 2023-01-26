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Иванов Михаил Конифант.

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Иванов Михаил Конифант.
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1915
Дата смерти
02.02.1944
География
Ленинград

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