Ефимова (Исакова) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимова (Исакова) Галина Григорьевна

Ефимова (Исакова) Галина Григорьевна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Ефимова (Исакова) Галина Григорьевна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
03.09.1937
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.