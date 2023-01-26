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Ефимова (в девичестве Пантюхова) Евгения Иосифовна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Ефимова (в девичестве Пантюхова) Евгения Иосифовна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1898
Дата смерти
1968
География
Ленинград

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