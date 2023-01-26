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Ершов Павел Федосеевич (Федорович)

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Ершов Павел Федосеевич (Федорович)
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1890
Дата смерти
?.12.1941
География
Ленинград

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