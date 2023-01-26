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Двиганова Александра (Олимпиад) Васильевна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Двиганова Александра (Олимпиад) Васильевна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1873
Дата смерти
?.03.1942
География
Ленинград

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