Даниловская Ирина Петровна (урожд. Львова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниловская Ирина Петровна (урожд. Львова)

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Даниловская Ирина Петровна (урожд. Львова)
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
11.02.1917
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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