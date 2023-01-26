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Гирфанова (Данилевич) Ольга Михайловна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Гирфанова (Данилевич) Ольга Михайловна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
13.09.1923
Дата смерти
2001
География
Ленинград

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