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Гечаев (Гегаев) Борис Безанович

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Гечаев (Гегаев) Борис Безанович
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1939
Дата смерти
?.03.1943
География
Ленинград

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