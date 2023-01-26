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Гермонт Григорий (Гирш) Наумович

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Гермонт Григорий (Гирш) Наумович
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1887
Дата смерти
?.12.1941
География
Ленинград

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