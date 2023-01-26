Герасимов Иван Веденитович (Венедиктович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Иван Веденитович (Венедиктович)

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Герасимов Иван Веденитович (Венедиктович)
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
26.12.1921
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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