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Герасимов Евгений Григорьевич

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Герасимов Евгений Григорьевич
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1897
Дата смерти
?.12.1941
География
Ленинград

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